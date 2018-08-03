"Прив'язаний до цього апарату": лідер "Руки вверх!" зізнався, що страждає через серйозні проблеми зі здоров'ям

19:20, 03 серпня 2018
Світ
148 0
Жуков на початку червня почав лікування / Фото з відкритих джерел

Лідер гурту «Руки вверх!» Сергій Жуков скасував майбутні концерти колективу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Музикант записав відеозвернення до шанувальників із лікарняної палати, який опублікував в Instagram.

«На початку червня я почав лікування, але, на жаль, було не краще, а гірше. Рани перестали гоїтися, і мені довелося звернутися до цілого консиліуму лікарів, який почав вирішувати цю проблему», — зізнався 42-річний Жуков.

Читайте такожКобзона госпіталізували до лікарні

Співак підкреслив, що це «не одна з найстрашніших хвороб, про яку міг хто подумати». «Я не прикутий до ліжка, але щодня повинен проходити процедури, перебувати в лікарняних кабінетах і прив'язаний до цього апарату, який постійно ношу з собою 24 години на добу», — зазначив він.

Гурт «Руки вверх!» заснована в 1996 році. В її репертуар входять пісні  «Он тебя целует», «Чужие губы», «Крошка моя» и другие.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #співак