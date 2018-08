"Прив'язаний до цього апарату": лідер "Руки вверх!" зізнався, що страждає через серйозні проблеми зі здоров'ям

За останні дні я отримав від вас стільки стривожених повідомлень з питаннями «Сергій, що з тобою??», що вважав за потрібне записати ці два відео. Спасибі всім за слова підтримки. Кожне ваше повідомлення мені допомагає швидше одужати! #сергейжуков #рукивверх

