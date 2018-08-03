"Прив'язаний до цього апарату": лідер "Руки вверх!" зізнався, що страждає через серйозні проблеми зі здоров'ям

Співак підкреслив, що це «не одна з найстрашніших хвороб, про які міг хто подумати».

Лідер гурту «Руки вверх!» Сергій Жуков скасував майбутні концерти колективу через серйозні проблеми зі здоров'ям. Музикант записав відеозвернення до шанувальників із лікарняної палати, який опублікував в Instagram.

«На початку червня я почав лікування, але, на жаль, було не краще, а гірше. Рани перестали гоїтися, і мені довелося звернутися до цілого консиліуму лікарів, який почав вирішувати цю проблему», — зізнався 42-річний Жуков.

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Співак підкреслив, що це «не одна з найстрашніших хвороб, про яку міг хто подумати». «Я не прикутий до ліжка, але щодня повинен проходити процедури, перебувати в лікарняних кабінетах і прив'язаний до цього апарату, який постійно ношу з собою 24 години на добу», — зазначив він.

Гурт «Руки вверх!» заснована в 1996 році. В її репертуар входять пісні «Он тебя целует», «Чужие губы», «Крошка моя» и другие.