Розлучення Петросяна і Степаненко: у справі присутній адвокат Путіна - ЗМІ

Захищати Петросяна буде адвокат, який у ряді процесів представляв музикантів Тіматі, Єгора Кріда і Птаху.

Інтереси Олени Степаненко в справі про розлучення з Євгеном Петросяном буде представляти адвокат Олена Забралова, яка раніше захищала президента РФ Володимира Путіна при розгляді позову Бориса Нємцова в 2010 році.

Як повідомляє "Медуза", Забралова у свій час також представляла інтереси патріарха Кирила і глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна.

Адвокатом Петросяна став Сергій Жорін, який у ряді процесів представляв музикантів Тіматі, Єгора Кріда і Птаху.

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Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, наближене до пари, загальний обсяг спільно нажитого майна артистів становить 1,5 мільярда рублів.

При цьому Степаненко просить суд стягнути з чоловіка понад 80% спільно нажитого майна.

"Степаненко вимагає в рамках цивільного позову про розлучення і розподіл майна вісім з десяти столичних квартир, антикваріат та інші цінності. Загальна сума заявлених у позові вимог складає більше ніж 80% від всього спільно нажитого майна", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня низка російських ЗМІ повідомили про намір Олени Степаненко та Євгена Петросяна розлучитися після 33 років спільного життя. Сама пара ситуацію поки не коментує.

ЗМІ також повідомляють, що причиною розлучення, ймовірно, стала молода коханка Петросяна.