Меган Маркл святкує своє 37-річчя

Сьогодні дружина принца Гаррі вперше святкує день народження у королівській родині.

Сьогодні, 4 серпня, дружина принца Гаррі Меган, святкує своє 37-річчя.

Це вперше, коли колишня акторка, відома роллю Рейчл Зейн у серіалі "Форс-мажори" відсвяткує свій день народження як член королівської родини, про це пише ТСН.ua.

На честь 37 річниці герцогині Сассекської розкажемо цікаві та маловідомі факти про дружину принца Гаррі.

Цікаво, що Меган Маркл має друге ім’я, яке збігається з ім’ям її екранної героїні Рейчел. Тобто Рейчел Меган Маркл.

Народилася герцогиня Сассекська у міжрасовій родині. Мама Дорія Регланд, яка була єдиною близькою родичкою на весіллі дочки і принца Гаррі, афроамериканка. Тато Томас Маркл, який останнім часом постійно з’являється на шпальтах таблоїдів та звинувачує доньку у ігноруванні, ірландець. Проте батьки Меган розлучилися, коли їй було шість років.

Читайте такожМеган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці (фото)

Меган та її чоловік принц Гаррі є віддаленими родичами. Американський дослідник Гері Бойд Робертс, довів, що батько Меган є прямим нащадком короля Англії Едуарда III. Таким чином, Гаррі і Меган родичі в 17-му коліні.

Меган навчалася в католицькій школі для дівчаток, але перед весіллям змінила релігію і стала англіканкою.

У школі Маркл відвідувала курс каліграфії . Цей досвід їй знадобився, коли вона робила перші кроки в кіно: Меган підробляла каліграфом Dolce & Gabbana і писала красивим почерком листи знаменитостям від імені компанії. А також брала безпосередню участь у розробці спільної королівської емблеми.

Шлюб з Гаррі, як відомо, для колишньої акторки не перший. З 2011 року Меган перебувала у шлюбі з кінорежисером Тревором Енгельсоном, який нещодавно повідомив, що одружується.

Про стосунки акторки та принца Гаррі стало відомо 8 листопада 2016 року, а вже через рік Кенсінгтонський палац повідомив про заручини пари.

Дизайн каблучки, подарованої Меган на заручини, зробив сам принц Гаррі.

Королівське весілля відбулося 19 травня 2018 года у Віндзорському замку, після якого Меган Маркл отримала титул та стала Її Королівською Високістю герцогинею Сассекською, графинею Дамбартон та баронесою Кілкіл, проте дівчатка, які народяться у подружжя не матимуть жодного титулу.

Також Меган після весілля отримала власний герб, який розкритикувала її зведена сестра Саманта Маркл.

Нагадаємо, нещодавно королева Єлизавета ІІ, яка взяла Меган у спільну поїздку у графство Чешир на старовинному потязі, презентувала молодому подружжю заміський будинок.