Трамп: Китай вперше погано справляється з США

Він також зазначив, що мита показали гарний вплив на американську металургійну промисловість.

Американський президент Дональд Трамп в своєму твіттері опублікував серію повідомлень, в яких висловив задоволення від того, який ефект мають нові ввізні мита на імпортні товари.

«Тарифи працюють набагато краще, ніж хто-небудь чекав. Ринок Китаю впав на 27% за останні 4 місяці, і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок сильніше, ніж коли-небудь, і буде ефектно зростати після того, як ці жахливі торговельні угоди будуть успішно переглянуті. Америка в першу чергу!» — написав Трамп.

Він також зазначив, що мита показали гарний вплив на американську металургійну промисловість.

«Китай, який вперше погано з нами справляється, витрачати кошти на рекламу та піар, намагаючись переконати і залякати наших політиків, щоб вони вступили зі мною в боротьбі з приводу мит — тому що вони по-справжньому завдають шкоди їх економіці. Аналогічно іншим країнам. Ми перемагаємо, ми повинні бути сильними!», — заявив він.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Трамп продовжить тиснути на Китай через «слабкої економіки».