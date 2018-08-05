У Швейцарських Альпах розбився літак, ЗМІ повідомляють про десятки загиблих

На літаку могли перебувати до 20 осіб, у катастрофі ніхто не вижив.

До 20 людей могли стати жертвами аварії поршневого пасажирського літака JU-52 у Швейцарських Альпах.

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Як повідомляє Reuters, катастрофа сталася в кантоні Граубюнден (Graubuenden).

Місцеві ЗМІ і портали, присвячені авіаційній тематиці, повідомляють, що на борту літака могли перебувати 17 пасажирів, а також два пілоти і бортпровідник. В аварії ніхто не вижив.

Факт аварії підтвердила поліція. Згідно інформації авіаційних порталів, літак, що належав компанії JU-Air, вилетів з Локарно, недалеко від південного кордону Швейцарії, і прямував на авіабазу в Дюбендорфі, Цюріх.

Компанія JU-Air була заснована у 1982 році. Вона пропонує туристичні, чартерні та пригодницькі польоти на німецьких літаках Junkers Ju-52 часів першої половини ХХ століття.

Раніше повідомлялося, що наляканих пасажирів літака компанії Ryanair в Барселоні евакуювали з борту після спалаху в його салоні мобільного телефону.