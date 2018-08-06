"Ми брехали занадто довго": в анонсі «Карткового будиночка» Кремль залили кров'ю (фото)

«Картковий будиночок» — американський телесеріал в жанрі політичної драми. Він з'явився на Netflix 1 лютого 2013-го.

У мережі з'явилися промо-кадри нового сезону телесеріалу «Картковий будиночок». В Instagram-акаунті саги викладені фотографії Кремля, які залиті «кров'ю».

Три знімки, які стоять поруч, складають панораму Кремля з боку Москви-ріки. Кожна фотографія супроводжується невеликим підписом, з яких складається текст «Президенту Петрову у його скрутному становищі. Ми брехали занадто довго. Ми вбивці».

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«Картковий будиночок» — американський телесеріал в жанрі політичної драми. Він з'явився на Netflix 1 лютого 2013-го. Аж до останнього сезону сюжет будувався навколо персонажа Кевіна Спейсі — вигаданого американського політичного діяча Френка Андервуда, який з допомогою інтриг і вбивств проходить шлях від конгресмена до президента США.

Восени 2017 року Кевіна Спейсі звинуватили в домаганнях щонайменше 15 людей, в тому числі зять короля Норвегії, дев'ять колег, які працювали над «Картковим будиночком», і актор з серіалу «Стартрек» Ентоні Репп, якому на момент докучань було 14 років.