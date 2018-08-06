Джессіка Ленг повернеться до «Американської історії жахів» - подробиці 8 сезону

Восьмий сезон серіалу, який отримав підзаголовок «Апокаліпсис», стартує 12 вересня. Це буде кросовер «Шабашу» і «Дому-вбивці».

Телеканал FX продовжив серіал «Американська історія жахів» на десятий сезон. Про це було офіційно оголошено 3 серпня 2018 року. Ані дата випуску, ані подробиці майбутньої історії поки не відомі.

У вересні відбудеться прем'єра восьмого сезону, повідомляє The Hollywood Reporter.

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У той же день продюсер проекту Райан Мерфі оголосив, що у восьмому сезоні глядачі знову зустрінуться з актрисою Джесікою Ленг. Вона вже знімалася в 1-4 сезонах «Американської історії жахів» і повернеться до ролі Констанс Ленгдон в новому сезоні . За словами Мерфі, він запросив у восьмий сезон всіх тих, хто знімався там у ролі «відьом», і буде радий їх бачити. Сара Полсон також підтвердила свою участь.

Восьмий сезон серіалу, який отримав підзаголовок «Апокаліпсис», стартує 12 вересня. Це буде кросовер «Шабашу» і «Дому-вбивці». Ролі виконають Сара Полсон, Кеті Бейтс, Еван Пітерс, Джессіка Ленг, Емма Робертс, Адіна Портер, Джоан Коллінз, Шайєнн Джексон, Біллі Люрд, Леслі Гроссмен і Біллі Айкнер.

Сюжет десятого сезону поки не придумано. Що стосується дев'ятої глави, то її прем'єру слід очікувати наступного року.