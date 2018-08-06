Смерть через необережність: рідні та близькі засумнівалися в самогубстві епатажного Zombie Boy

На користь того, що смерть Zombie Boy могла настати внаслідок нещасного випадку, говорить і те, що чоловік упав із балкону третього поверху. Попри те, що висота була досить невеликою, на жаль, його травми виявилися фатальними.

Імовірно, раптова смерть 32-річної канадської моделі, героя Книги рекордів Гіннеса, епатажного Zombie Boy (Ріка Дженеста) не була самогубством.

Принаймні в те, що він сам укоротив собі віку, не вірять рідні Ріка та його менеджер. У чоловіка була купа планів, і він не лишив жодної передсмертної записки. Про це пише People.

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На користь того, що смерть Zombie Boy могла настати внаслідок нещасного випадку, говорить і те, що чоловік упав із балкону третього поверху. Попри те, що висота була досить невеликою, на жаль, його травми виявилися фатальними. Як повідомляє TMZ, парамедики, що пробули на місце трагедії, намагалися реанімувати Ріка, але не вийшло.

"Балкон, із якого він упав, розташований на третьому поверсі, дуже небезпечний балкон", - поділився менеджер зірки, Карім Ледак, передає tabloid.

"Лише три тижні тому я був разом із ним на цьому балконі, ми курили. У цього балкона дуже низьке поруччя - це пожежний балкон - і він сидів на поруччі, відхилившись назад, а потім упав із нього на підлогу", - розповів представник моделі.

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На думку Ледака, його клієнт був не з тих, хто здатен скоїти самогубство, Дженест був "вояком" навіть у складні емоційні моменти, думав про своїх близьких. Водночас, у ранок трагедії Карім отримав від Ріка повідомлення в Facebook, у якому той писав, як цінує їхні стосунки. Відповіді менеджера модель так і не прочитав, близько п'ятої години вечора його не стало.

Зі слів менеджера, разом із Дженестом у квартирі того вечора була його дівчина. Рік сказав їй, що вийде на балкон випалити цигарку. Його не було надто довго, і, вийшовши слідом, дівчина побачила страшну картину.

До слова, співачка Lady Gaga перепросила за те, що в своєму дописі про Zombie Boy зазначила, що він скоїв самогубство. Артистка вибачилася перед рідними та близькими Ріка за те, що зробила "невиправданий висновок", адже причина смерті зірки досі не відома.