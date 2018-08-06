Біля аеропорту італійського міста Болонья стався грандіозний вибух (відео)

На відео, яке зняли очевидці, видно, як стовп чорного диму піднімається в районі аеропорту.

Mi è arrivato questo #bologna #esplosione pic.twitter.com/1yzdKFNDcl — Gennaro Farina (@GenFarina) 6 серпня 2018 р. Очевидцям вдалося зняти потужний вибух, що пролунав біля аеропорту поблизу італійського міста Болонья. Люди, які знаходилися неподалік, почули перед вибухом гучний хлопок. Докладних деталей про подію, як і інформації про жертви і постраждалих поки немає. За даними італійських ЗМІ, вибухнула вантажівка, що перевозила легкозаймисті речовини. pic.twitter.com/01fqtroVqB — Matteo Brunamonti (@matt_brunamonti) 6 серпня 2018 р.

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