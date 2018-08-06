Біля аеропорту італійського міста Болонья стався грандіозний вибух (відео)

16:11, 06 серпня 2018
Світ
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Вибух стався в районі місцевого аеропорту \ facebook Yakovina Ivan

Очевидцям вдалося зняти потужний вибух, що пролунав біля аеропорту поблизу італійського міста Болонья.

Люди, які знаходилися неподалік, почули перед вибухом гучний хлопок. Докладних деталей про подію, як і інформації про жертви і постраждалих поки немає.

За даними італійських ЗМІ, вибухнула вантажівка, що перевозила легкозаймисті речовини.

Даних про постраждалих поки не надходило \ facebook Yakovina Ivan
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Теги: #Італія#аеропорт#вибух