"Мати обмовилася": 29-річну коханку Петросяна запідозрили у вагітності

У рідному місті Тетяни Брухунової всі шоковані новинами про її роман з Петросяном.

Сусіди підозрюють, що 29-річна помічниця Євгена Петросяна, з яким розлучається Олена Степаненко, вагітна від сатирика.

У Тулі, де виросла Тетяна Брухунова, всі шоковані новинами про її роман з Петросяном. І не тільки через різницю у віці в 43 роки. За чутками, Тетяна чекає на дитину від артиста, передає "КП".

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"Сусіди кажуть, що Таня вагітна. Нібито її мати обмовилася, мовляв, не знає, як до такої ситуації ставитися", - розповів журналістам мешканець будинку, де виросла Брухунова.

За словами співрозмовників ЗМІ, виховували розлучницю мати і бабуся. Сім'я ніколи не жила заможно, а зараз Брухунова почала допомагати рідним матеріально. До рідного міста дівчина приїжджає часто.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня низка російських ЗМІ повідомила про намір Олени Степаненко та Євгена Петросяна розлучитися після 33 років спільного життя.

Також повідомлялося, що причиною розлучення, ймовірно, стала молода коханка Петросяна.