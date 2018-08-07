Знову розбурхує уяву: Кім Кардашьян поділилася в мережі пікантними кадрами (фото)

Зірка знову розбурхує уяву своїх шанувальників пікантними кадрами.

Світська левиця Кім Кардашян, яка нещодавно в міні-бікіні приймала сонячні ванни, поділилася на своїй сторінці в Instagram новим пікантним фото.

Красуня спокусливо позувала в нижній білизні, кросівках і з макіяжем на ліжку.

Вже зовсім скоро знаменитість порадує своїх фанатів цікавими відвертими фото з нової фотосесії.