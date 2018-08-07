Знову розбурхує уяву: Кім Кардашьян поділилася в мережі пікантними кадрами (фото)
14:48, 07 серпня 2018Світ
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Зірка знову розбурхує уяву своїх шанувальників пікантними кадрами.
Кардашьян поділилася в мережі новими фото /Instagram
Світська левиця Кім Кардашян, яка нещодавно в міні-бікіні приймала сонячні ванни, поділилася на своїй сторінці в Instagram новим пікантним фото.
Красуня спокусливо позувала в нижній білизні, кросівках і з макіяжем на ліжку.
Вже зовсім скоро знаменитість порадує своїх фанатів цікавими відвертими фото з нової фотосесії.
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