Знову розбурхує уяву: Кім Кардашьян поділилася в мережі пікантними кадрами (фото)

14:48, 07 серпня 2018
Світ
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Кардашьян поділилася в мережі новими фото /Instagram

Світська левиця Кім Кардашян, яка нещодавно в міні-бікіні приймала сонячні ванни, поділилася на своїй сторінці в Instagram новим пікантним фото.

Красуня спокусливо позувала в нижній білизні, кросівках і з макіяжем на ліжку.

Вже зовсім скоро знаменитість порадує своїх фанатів цікавими відвертими фото з нової фотосесії.

Like butter. #Butter350's #yeezy

Публікація від Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Теги: #Кім Кардашян