У Лос-Анджелесі прооперували зірку серіалу "Друзі"

"Чендлер" звернувся до хірургів, щоб усунути проблему в шлунково-кишковому тракті.

Актор Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", переніс операцію в госпіталі в Лос-Анджелесі. Хірурги усунули у нього перфорацію шлунково-кишкового тракту.

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Про це повідомив People представник Перрі. 48-річний актор висловив подяку за турботу про нього і попросив не втручатися в його особисте життя, поки він відновлюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Гра престолів" отримала найбільше номінацій на "Еммі", але HBO вперше за 18 років втратив лідерство.