"Поводився неадекватно": подробиці побиття зірки "Таксі" в Москві

Як розповів хлопець, компанія, в якій знаходився Насері, відмовлялася платити за рахунок, а після бійки не захотіла проходити медобстеження.

Французький актор Самі Насері, якого напередодні жорстко побили в одному з барів Москви, відпочивав у компанії приблизно з десяти чоловік, яка вела себе неадекватно.

Про це розповів хлопець, що вплутався в бійку з Насері. Відповідний запис розмови було оприлюднено в Telegram-каналі Mash.

"Коротко: француз вів себе як бидло. Судячи з фотографії Олега, Самі ще легко відбувся", - прокоментував Mash.

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Як розповів хлопець, компанія, в якій знаходився Насері, відмовлялася платити за рахунок, а після бійки не захотіла проходити медобстеження. Він додав, що оскільки його компанія часто ходить в даний заклад, то "було б негарно не заступитися за співробітників". За словами очевидця, більш зухвало поводився брат актора.

"Вони відмовлялися сплачувати рахунок. Їх було десь 10, а нас двоє... Є підозри, що вони навіть не від алкогольного сп'яніння в такому стані були", - розповів молодий чоловік.

Раніше повідомлялося, що відомого французького актора, зірку фільму "Таксі" Самі Насері, який проживає в Москві, побили у столичному барі.