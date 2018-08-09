У мережі показали новий трейлер фільму "Лускунчик" з Кірою Найтлі (відео)

Героїня фільму опиниться в чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві всіх королівств.

Студія Disney опублікувала новий трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства", який відійде від сюжету казки Гофмана і класичного балету Чайковського і розповість історію про дівчину Кларі.

Героїня фільму опиниться в чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві всіх королівств.

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Головна роль у новому "Лускунчику" дісталася 17-річній Маккензі Фой, більш відомій за фільмами "Сутінки. Сага. Світанок" і "Інтерстеллар".

Допомагати її героїні справлятися з труднощами будуть Фея Драже у виконанні Кіри Найтлі і Дроссельмейєр, якого зіграє Морган Фрімен. А ось за перешкоди на шляху дівчини буде відповідати Хелен Міррен, якій дісталася роль головного антагоніста.

Перший трейлер фільму вийшов у грудні минулого року.

Прем'єра картини відбудеться на початку листопада 2018 року.