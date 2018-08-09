У мережі показали новий трейлер фільму "Лускунчик" з Кірою Найтлі (відео)
Студія Disney опублікувала новий трейлер фільму "Лускунчик і чотири королівства", який відійде від сюжету казки Гофмана і класичного балету Чайковського і розповість історію про дівчину Кларі.
Героїня фільму опиниться в чарівному світі, де кине виклик найстрашнішому лиходієві всіх королівств.
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Головна роль у новому "Лускунчику" дісталася 17-річній Маккензі Фой, більш відомій за фільмами "Сутінки. Сага. Світанок" і "Інтерстеллар".
Допомагати її героїні справлятися з труднощами будуть Фея Драже у виконанні Кіри Найтлі і Дроссельмейєр, якого зіграє Морган Фрімен. А ось за перешкоди на шляху дівчини буде відповідати Хелен Міррен, якій дісталася роль головного антагоніста.
Перший трейлер фільму вийшов у грудні минулого року.
Прем'єра картини відбудеться на початку листопада 2018 року.