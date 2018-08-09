Купив будинок і оплатив рахунки на 9 мільйонів: Бред Пітт відповів на звинувачення Анджеліни Джолі в несплаті аліментів

Бред Пітт "відкрив вогонь" у відповідь на звинувачення Джолі у відмові платити матеріальну допомогу на дітей: він купив їй будинок за $8 млн, оплатив рахунки на 1,3 млн.

Голлівудський актор Бред Пітт у відповідь на звинувачення з боку своєї дружини Анджеліни Джолі у відмові виплачувати допомогу на утримання їхніх спільних дітей заявив, що виплатив вже понад 9 мільйонів доларів.

Як повідомили адвокати Пітта, він вже виплатив значні суми - вніс за Джолі 8 мільйонів доларів на покупку будинку, в якому вона зараз живе, а також оплатив рахунки Джолі і їхніх шістьох спільних дітей на загальну суму в 1,3 мільйона доларів. Всі ці гроші вносилися в період з 2016 року, коли Пітт і Джолі вже розлучилися, зазначає CNN.

Крім того, адвокати актора звинуватили Джолі у вмілому маніпулюванні висвітленням цього шлюборозлучного процесу в пресі. У відповідь на це адвокати Джолі звинуватили юристів Пітта у "зухвалій спробі приховати істину і відвернути увагу від факту, що актор не виконує свої обов'язки щодо забезпечення дітей", передає newsru.

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Напередодні повідомлялося, що адвокати актриси звернулися до суду з заявою, в якій звинуватили Пітта в тому, що з моменту їхнього розлучення він не заплатив їй "жодної значної суми" на утримання дітей. Адвокат Джолі Саманта Блей Деджин заявила, що "за минулі 1,5 роки він нерегулярно виконував неформальну домовленість про витрати".

У зв'язку з цим Джолі має намір отримати ордер суду на забезпечення догляду за дітьми, зазначивши, що у її чоловіка "є встановлений законом обов'язок платити допомогу на дітей".

"Враховуючи, що неофіційні домовленості між подружжям про оплату витрат на дітей регулярно не виконувалися Бредом Піттом протягом 18 місяців, Анджеліна Джолі має намір подати до RFO запит про ухвалу суду) на видачу офіційного ордера на виплату допомоги на дітей, який має зворотну силу", - вказується в документі. Тобто Джолі хоче отримати з Пітта всі гроші, які він не виплачував за минулі півтора роки.

Нагадаємо, у Джолі та Пітта шість спільних дітей, п'ятеро з яких неповнолітні: Пакс Тьєн (усиновлена з притулку на півдні В'єтнаму), Захара Марлі (удочерена в липні 2005 року в Ефіопії), Шайла Нувель (перша біологічна дитина Джолі та Пітта, народилася 27 травня 2006 року), Нокс Леон і Вів'єн Маршелін (народилися 12 липня 2008 року), а також 17-річний Меддокс Шива (усиновлений Анджеліною ще до роману з Піттом - в березні 2002 року в Камбоджі).

Анджеліна Джолі подала документи на розлучення ще в кінці вересня 2016 року, пояснивши своє рішення "непримиренними протиріччями між подружжям". Також актриса вимагає одноосібної опіки над дітьми.

Напередодні стало відомо, що адвокати Джолі подали в суд документи з вимогою до протилежної сторони підготувати остаточну постанову про розлучення до кінця 2018 року.