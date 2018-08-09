"Лікарі сказали, що мені залишилося два тижні": Йосип Кобзон розповів про боротьбу з раком

21:04, 09 серпня 2018
Світ
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Кобзон розповів, як дізнався про свою хворобу / фото УНІАН

Незадовго до госпіталізації російський і радянський співак Йосип Кобзон дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про боротьбу із жахливою хворобою.

"Коли мені поставили діагноз, я чомусь без паніки прийняв цей вирок, хоча, звичайно, це страшний удар", – розповів артист виданню "Співрозмовник".

За словами Кобзона, у той момент біля кабінету лікаря на нього чекала дружина Неллі.

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"І ось виходжу і думаю: "Господи, як же мені їй сказати, що у мене така невиліковна хвороба..." Вийшли з кабінету разом з лікарем, вона уважно дивилася, я спробував посміхнутися. Неллі запитала: "Ну що, папуліку?", кажу: "Ну, що тобі можна сказати, лялечко, щоб розсмішити? У мене рак", – згадує співак.

За його словами, він чекав, що його дружина після таких новин знепритомніє. Але вона сказала: "Ну що ж, будемо лікувати!".

Тоді Кобзон вирішив, що буде лікуватися в Москві, був проти того, щоб їхати за кордон.

"Але лікарі сказали, що мені залишилося два тижні, і на консиліумі визначили, що треба оперуватися у певного хірурга, який практикує в Берліні. Я не став сперечатися. Ми з Неллі два місяці провели в Німеччині. Коли я вийшов із забуття, перша думка була: "Чи зможу я ще коли-небудь вийти на сцену, заспівати? Якщо ні, то тоді й прокидатися немає сенсу", - додав артист.

Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває в стабільно тяжкому стані. Також росЗМІ повідомляли, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився.

Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляв про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #Кобзон#рак