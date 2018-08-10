"Постійно тягне у ліжко": Йосип Кобзон розповів про своє самопочуття

Співак зазначив, що йому складно, коли він бачить інших хворих в онкоцентрі, де проходить лікування.

Російський співак Йосип Кобзон, який вже більше 13 років бореться з онкозахворюванням, розповів про своє самопочуття і про те, як проходить його лікування.

В інтерв'ю виданню "Собеседник" співак розповів, що йому дуже важко боротися з хворобою.

"Найголовніше для хворої людини, навіть якщо вона знає про безвихідь, – не втрачати присутності духу, допомагати самому собі. Звичайно, дуже важко, постійно тягне в ліжко, начебто полежиш – і на час стає легше. Але це оманливе відчуття, потрібно як можна довше триматися на ногах, робити якісь справи. Мені було дуже складно всередині, але я вірив, що все не так безнадійно і ми з моєю коханою дружиною знайдемо якийсь вихід", - розповів Кобзон.

Читайте такожКобзон впавши в кому - ЗМІ

Співак також зазначив, що йому складно, коли він бачить інших хворих в онкоцентрі, де проходить лікування.

"Звичайно, я регулярно проходжу обслідування і лікуюся в онкоцентрі ім. Блохіна на Каширці у Москві. І я страждаю від того, що зустрічаю там безліч людей, в тому числі і зовсім маленьких, немовлят", - зазначив співак.

Раніше Кобзон розповів, що лікарі говорили, що йому залишилося жити два тижні.

Нещодавно співак був госпіталізований в лікарню для чергового планового лікування. Повідомлялося, що його стан оцінюють як стабільно важкий. Деякі росЗМІ писали, що Кобзон впав у кому.

Читайте такожСтало відомо про стан тяжкохворого Кобзона

Співак вже 13 років бореться з раком. Першу операцію йому зробили в 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила Йосипа Кобзона всіх державних нагород і заблокувала його активи. Також його позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував з концертами підконтрольні бойовикам території Донеччини, відкрито заявляючи про свою підтримку незаконних збройних формувань.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста в список осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.