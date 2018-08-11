Під час протестів у столиці Румунії Бухаресті постраждало 440 осіб (фото)

В лікарню були доставлені 65 осіб, в тому числі дев'ять поліцейських.

Під час антикорупційних протестів 10 серпня у столиці Румунії Бухаресті постраждало 440 осіб.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, повідомляється, що в цілому 440 осіб, в тому числі біля 20 поліцейських отримали медичну допомогу. В лікарню були доставлені 65 осіб, в тому числі дев'ять поліцейських.

Відзначається, що демонстранти зібрались на мітинг з вимогою відставки уряду та проведення дострокових виборів.

Протестувальники тримали в руках прапори Румунії та Європейського союзу, скандуючи: «Справедливість, а не корупція!».

Нагадаємо 10 серпня у Бухаресті між учасниками антикорупційного мітингу та поліцейськими сталися сутички, правоохоронці застосовували сольозогінний газ.

Тисячі демонстрантів, багато з яких спеціально приїхали до Румунії із закордону, зібралися на мітинг з вимогою відставки уряду та проведення дострокових виборів.