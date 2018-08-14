47-річна телеведуча Кудрявцева вдруге стала мамою

Кудрявцева жодного разу так і не підтвердила своєї другої вагітності.

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, котра жодного разу так і не підтвердила своєї другої вагітності, вирішила першою оголосити про народження дитини.

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У 47-річної телезірки та її чоловіка, 30-річного хокеїста Ігора Макарова народилася дівчинка, передає tabloid.pravda.com.ua.

"Донечка", - написала Лєра в Instagram, виклавши фото ніжки немовляти.

Нагадаємо, лише за кілька днів до народження дівчинки, ім'я якої поки не повідомляють, на світ з'явився онук Кудрявцевої від її 28-річного сина Жана. Щоправда, телеведуча того не підтвержує.

Макаров - третій чоловік Кудрявцевої. Вони побралися в 2013 році.