47-річна телеведуча Кудрявцева вдруге стала мамою
09:33, 14 серпня 2018Світ
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Кудрявцева жодного разу так і не підтвердила своєї другої вагітності.
Макаров - третій чоловік Кудрявцевої \ Instagram Игорь Макаров
Російська телеведуча Лєра Кудрявцева, котра жодного разу так і не підтвердила своєї другої вагітності, вирішила першою оголосити про народження дитини.
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У 47-річної телезірки та її чоловіка, 30-річного хокеїста Ігора Макарова народилася дівчинка, передає tabloid.pravda.com.ua.
"Донечка", - написала Лєра в Instagram, виклавши фото ніжки немовляти.
Нагадаємо, лише за кілька днів до народження дівчинки, ім'я якої поки не повідомляють, на світ з'явився онук Кудрявцевої від її 28-річного сина Жана. Щоправда, телеведуча того не підтвержує.
Макаров - третій чоловік Кудрявцевої. Вони побралися в 2013 році.
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