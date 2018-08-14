Алла Пугачова після "зникнення" жахнула фанів: постаріла й погладшала (фото)

Фотографія з Аллою Пугачовою вийшла вкрай невдалою. Можливо, такий ефект спричинило її вбрання.

Російський композитор Ігор Ніколаєв з дружиною Юлією Проскуряковою навідався в гості в Юрмалі до Алли Пугачової.

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В Instagram Проскурякової з'явився знімок у зірковій компанії, на якому користувачі помітили, що примадонна російської естради здається розповнілою і постарілою.

"Для прийому гостей вона (Пугачова - Ред.) обрала чорний топ, світлі джинси і яскраву накидку – все це не найкращим чином поєднується. При цьому акцент зроблено на живіт Пугачів і склалося відчуття "рятувального кола" на талії. Сама Алла Борисівна навряд чи стала б викладати таке фото в мережу", - пишуть Dni.ru.

Варто зазначити, що Алла Пугачова "зникла" з Instagram з 27 липня, а в низці російських ЗМІ навіть з'явилася інформація, що вона померла.

Раніше російський гуморист Максим Галкін виклав у мережу фото своєї дружини-співачки Алли Пугачової. На опублікованому в Instagram знімку 69-річна примадонна російської естради позує у відкритій напівпрозорої білій блузі без спідньої білизни.