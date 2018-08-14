Легендарна американська співачка перебуває в критичному стані

У лютому 2017 року Арета Франклін оголосила про припинення гастролей, але продовжувала давати концерти.

Легендарна американська співачка Арета Франклін знаходиться в критичному стані, у своєму будинку, де їй надається допомога хоспісного типу.

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Про це розповів CNN джерело, близьке до 76-річної виконавиці. Про те, що «королева соулу» тяжко хвора вперше повідомило видання Showbiz 411. Його співробітник розповів CNN: «У неї відмінна сім'я, вона оточена любов'ю, і весь світ посилає їй молитви. Всі подальші оголошення будуть зроблені її сім'єю. Ми просто хочемо адресувати їй свою любов і молитви».

Про те, що стан здоров'я співачки дуже поганий, повідомлялося протягом останніх років. На останніх зроблених знімках Франклін виглядала хворобливо, але завжди зберігала свою боротьбу з онкологічним захворюванням в секреті.

У лютому 2017 року Франклін оголосила про припинення гастролей, але продовжувала давати концерти. На початку цього року вона скасувала пару виступів, в тому числі на джазовому фестивалі в Новому Орлеані, на вимогу доктора.

«Королева соулу» Арета Франклін стала першою жінкою, чиє ім'я було занесене в Зал слави рок-н-ролу. У листопаді 2008 року журнал Rolling Stone назвав Франклін видатною співачкою в історії.