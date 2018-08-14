Анджеліна Джолі вперше з'явилася на публіці після новин про її психічний розлад (фото)

Днями деякі ЗМІ писали про те, що Анджеліна була терміново госпіталізована в психіатричну лікарню.

У США папараці підловили Анджеліну Джолі на виході з супермаркету, куди актриса вирушила поповнити запаси в компанії трьох дітей — 13-річної Захари та 10-річних близнят Нокса і Вів'єн.

Про це повідомляє TMZ.

Днями деякі ЗМІ писали про те, що Анджеліна була терміново госпіталізована в психіатричну лікарню.

Читайте такожАнджеліна Джолі виконала рішення суду у справі про розлучення

Як повідомляється, Джолі зобов'язали повернутися в Лос-Анджелес разом з усім її потомством на час, поки не буде вирішено справу про опіку над дітьми Джолі-Пітт. Очікується, що слухання відбудеться на цьому тижні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, судова тяганина з Бредом Піттом негативно вплинула на здоров'я Анджеліни Джолі - через стрес 43-річна актриса із зростом 170 см схудла до 45 кг.