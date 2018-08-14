Понад 100 смертей за сім сезонів: творець "Гри престолів" зізнався, навіщо вбивав ключових героїв

За словами Мартіна, в його пристрасті вбивати персонажів у найнесподіваніший момент і найстрашнішим способом винен Джон Рональд Руел Толкін – культовий англійський письменник, автор "Володаря Кілець".

Відомий письменник Джордж Мартін, за мотивами серії романів якого був знятий культовий фантастичний серіал Гра престолів, відповів на одне з найпоширеніших питань шанувальників.

В ефірі популярного американського шоу The Great American Read на каналі PBS Мартін розповів, навіщо вбивав ключових персонажів проекту - від Неда Старка та Кхала Дрого до Ігрітт та леді Кейтілін. Зазначимо, за даними порталу Death Timeline, за попередні сім сезонів померло 150 персонажів, включно з головними героями, яких встигли полюбити глядачі.

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За визнанням Мартіна, в його пристрасті вбивати персонажів у найнесподіваніший момент і жахливим способом, винен Джон Рональд Руел Толкін - культовий англійський письменник, автор "Володаря Кілець".

«І тут Гендальф (один з центральних персонажів всесвіту Володаря кілець) вмирає! Я не можу описати, як мене це вразило, коли мені було 13 років. Не можна вбити Гендальфа. Адже Конан не вмирає в книгах про Конана. А Толкін просто взяв і порушив це правило, і за це я буду любити його вічно», - заявив Мартін.

Письменник також додав, чому в своїх романах вирішив порушувати правила і наслідувати приклад Толкіна.

«В ту хвилину, коли ви вбиваєте Гендальфа, саспенс наростає і стає в тисячу разів краще, тому що з цього моменту може померти хто завгодно», - додав він.