Оголила груди прямо в ресторані: скандальна модель підірвала мережу пікантним знімком (фото)
17:52, 14 серпня 2018Світ
568 0
Зазначимо, що Емілі Ратажковськи зробила кар'єру завдяки зйомкам топлес.
Емілі Ратажковськи обрала вбрання з глибоким декольте / Instagram
Відома модель Емілі Ратажковськи (Ратаковськи), яка нещодавно показала свої принади крупним планом, поділилася з шанувальниками новим пікантним фото.
В Instagram дівчини з'явився знімок, на якому вона зображена в ресторані.
Читайте такожБунтівна молодість: внучка британської королеви покрасувалася на пляжі топлес (фото)
Для походу в заклад Емілі вибрала дуже відверте вбрання. Її декольте було настільки екстремальним, що її груди вискочили з глибокого вирізу.
Шанувальникам моделі фото сподобалося, всього за кілька годин знімок зібрав майже 900 тисяч лайків.
Зазначимо, що Емілі Ратажковськи зробила кар'єру завдяки зйомкам топлес.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter