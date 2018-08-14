Оголила груди прямо в ресторані: скандальна модель підірвала мережу пікантним знімком (фото)

Зазначимо, що Емілі Ратажковськи зробила кар'єру завдяки зйомкам топлес.

Відома модель Емілі Ратажковськи (Ратаковськи), яка нещодавно показала свої принади крупним планом, поділилася з шанувальниками новим пікантним фото.

В Instagram дівчини з'явився знімок, на якому вона зображена в ресторані.

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Для походу в заклад Емілі вибрала дуже відверте вбрання. Її декольте було настільки екстремальним, що її груди вискочили з глибокого вирізу.

Шанувальникам моделі фото сподобалося, всього за кілька годин знімок зібрав майже 900 тисяч лайків.

Зазначимо, що Емілі Ратажковськи зробила кар'єру завдяки зйомкам топлес.