"Бабуся в піжамі": Пугачова здивувала невдалою зміною іміджу (фото)

Пугачова одягла зелений костюм у білий горох вільного крою, який нагадав шанувальникам співачки піжаму.

Російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників новим образом.

В Instagram артистка опублікувала нове фото, зроблене під час шопінгу. На знімку артистка одягнена в зелений костюм в білий горох вільного крою, який нагадав шанувальникам співачки піжаму.

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Деяким припало до смаку її вбрання, проте багато коментаторів розкритикували образ співачки.

"Що це за баба в піжамі?", "Не дуже цей наряд вам", - написали користувачі.

Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова з'явилася після "зникнення" і жахнула фанів: постаріла і розповніла.