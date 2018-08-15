"Бабуся в піжамі": Пугачова здивувала невдалою зміною іміджу (фото)
08:41, 15 серпня 2018Світ
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Пугачова одягла зелений костюм у білий горох вільного крою, який нагадав шанувальникам співачки піжаму.
Instagram Форум Алла Пугачова
Російська співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників новим образом.
В Instagram артистка опублікувала нове фото, зроблене під час шопінгу. На знімку артистка одягнена в зелений костюм в білий горох вільного крою, який нагадав шанувальникам співачки піжаму.
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Деяким припало до смаку її вбрання, проте багато коментаторів розкритикували образ співачки.
"Що це за баба в піжамі?", "Не дуже цей наряд вам", - написали користувачі.
Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова з'явилася після "зникнення" і жахнула фанів: постаріла і розповніла.
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