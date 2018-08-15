Знайдено кадр з оголеною Мерилін Монро, який при монтажі вирізали з фільму

Раніше єдиною сценою з повністю оголеною Мерилін Монро вважався епізод з незавершеного фільму "щось повинно трапитися".

Опубліковано кадр з фільму Френка Тейлора "Неприкаяні" (1961), на якому з'являється повністю оголена Мерилін Монро. Це була її перша настільки відверта сцена в кіно.

Як передає 112.ua, у цьому епізоді фільму також з'являється персонаж Кларка Гейбла ("Звіяні вітром"), який цілує героїню Монро і виходить з кімнати. Після цього вона скидає ковдру, якою прикривалася, і починає одягатися.

Фрагмент триває 45 секунд. Він був вирізаний з остаточної версії монтажу, адже, на думку режисера, "нічого не привносив у сюжетну лінію". Повна версія епізоду поки не опублікована.

Через 57 років після виходу картини ці кадри відшукав сценарист Чарльз Касильо, який працює над біографічною книгою "Мерилін Монро: Приватне життя публічної ікони".

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Раніше єдиною сценою з кіно, в якій з'явилася повністю оголена Монро, вважався епізод з мелодрами "щось повинно трапитися". Вона знімалася в 1962 році. Однак фільм не був завершений через смерть актриси. Вона померла у віці 36 років через передозування снодійним.

"Неприкаяні" став останнім завершеним фільмом в творчості як Монро, так і Кларка Гейбла. Актор помер через 10 днів після закінчення зйомок цієї картини через серцевий напад. Йому було 59 років.

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