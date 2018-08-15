Головні бунтівники: зірки, які вразили своїм нестандартним стилем в 2018 році (фото)

До рейтингу увійшла лише одна жінка – зірка Американської історії жахів Сара Полсон. Їй видання присудило звання кращої актриси-хамелеона з унікальним стилем на червоній доріжці.

Американський журнал Esquire оприлюднив щорічний рейтинг кращих зірок з нестандартним стилем.

Рейтинг Mavericks of Style традиційно складений на основі особистих уподобань редакції видання, і присвячений тим знаменитостям, які завдяки своєму індивідуальному підходу до гардеробу стали іконами нестандартного стилю, пише НВ.

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До рейтингу увійшла лише одна жінка – зірка Американської історії жахів Сара Полсон. Їй видання присудило звання кращої актриси-хамелеона з унікальним стилем на червоній доріжці.

«Вона відмовляється слідувати правилам червоної доріжки і не хоче повторювати стиль Голлівуду. Ми бачили її на червоній доріжці, як в кокетливому рожевому платтячку, так і в несподіваному панк-образі. Полсон не боїться бути різною, ризикувати і кидати виклик», - зазначають в редакції Esquire.

У рейтинг головних бунтарів стилю 2018 року також увійшли британський кінорежисер Стів Маккуїн, американський комік Джон Малейні, англійський музикант Метью Хілі, шведський кінокомпозитор Людвіг Йеранссон, британський актор Білл Найі, мексиканський художник Рауль Де Нівз, американський драматург Лукас Хнат і американський актор Брайан Тайрі Генрі.