Британський експерт пояснила, коли стане очевидною вагітність Маркл

14:20, 16 серпня 2018
Світ
41 0
Меган Маркл і принц Гаррі / REUTERS

Читайте такожЄлизавета ІІ покарала батька Меган Маркл за його скандальне інтерв’ю

Але є одна ознака, яка не одмінно викаже цікавий стан 37-річної Меган, щойно ця радісна подія таки станеться. Про неї виданню The Sun розказала відома експерт із етикету, письменниця Міка Мейер, передає tabloid.pravda.com.ua.

Вона радить шанувальникам Меган Маркл уважно дивитися на її зачіску: щойно герцогиня почне з'являтися на публіці виключно з забраним у гульку волоссям - вона вагітна.

Зі слів Мейер, справа в тім, що Меган, котра успадкувала від мами дрібні афроамериканські кучері, випрямляє своє волосся. Але під час вагітності ці процедури робити не можна, бо в них використовується кератин і формальдегід, що може нашкодити дитині.

Як відомо, і Гаррі, і Меган неодноразово говорили, що хочуть дітей. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вагітність#принц Гаррі і актриса Меган Маркл