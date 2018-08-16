"Полювання" на відомих реп-виконавців триває: у США ледь не застрелили 50 Cent

Невідомі відкрили вогонь по знімальній групі з репером з білого автомобіля Porsche і здійснили щонайменше 11 пострілів.

У США під час зйомок нового кліпу на трек Get The Strap ледь не застрелили відомого репера 50 Cent, справжнє ім'я якого Кертіс Джексон.

Разом з ним у відео знімався репер 6ix9ine, якого раніше затримали за спробу задушити 16-річного фана.

Читайте також"Пам" ятаєш ту ніч, коли ти порізала мене": популярну співачку звинуватили у спробі вбивства

Невідомі відкрили вогонь по знімальній групі з білого автомобіля Porsche і здійснили щонайменше 11 пострілів. Інцидент стався в Брукліні. На щастя, ніхто з присутніх не постраждав, пише ТСН.

Поки що у поліції підозрюваних немає. У правоохоронних органах не змогли відповісти на питання, чи це була умисна атака на реперів.

Нагадаємо, 2 серпня в Лондоні був убитий репер Incognito. 10 серпня в Австралії невідомий зарізав самурайським мечем репера Джетта Маккі. У червні у Флориді загинув 20-річний репер XXXTentacion. Він помер в лікарні від важкого поранення, перед цим впавши в кому.