Сексі-знімки: відома співачка після схуднення ледь втиснула великі груди у гідрокостюм (фото)

На свіженькій світлині зірка позує на яхті у гідрокостюмі, який добре підкреслює її струнке тіло.

Американська поп-співачка Мерая Кері вразила своїх фоловерів відвертим фото з відпочинку.

Мерая довгий час боролася із зайвою вагою. Тому зараз вона залюбки постить сексі-знімки у свій Instagram.

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На свіженькій світлині зірка позує на яхті у гідрокостюмі, який добре підкреслює її струнке тіло. Але Кері цього виявилось замало. Тому вона вирішила показати усім і свої чималенькі груди, ледь втиснувши їх у костюм. Ба більше, знаменитість усіма можливими вбраннями підкреслює свої пишні форми, навіть на відпочинку, відзначає lux.fm.

Доповнила образ Мерая двома косичками, масивними окулярами та сережками. Виглядає американська поп-діва трошки дивно.

Під фото співачка розповіла, що вона відпочиває на човні та рахує дні до свого концерту у Вегасі.