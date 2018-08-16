Сексі-знімки: відома співачка після схуднення ледь втиснула великі груди у гідрокостюм (фото)
Американська поп-співачка Мерая Кері вразила своїх фоловерів відвертим фото з відпочинку.
Мерая довгий час боролася із зайвою вагою. Тому зараз вона залюбки постить сексі-знімки у свій Instagram.
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На свіженькій світлині зірка позує на яхті у гідрокостюмі, який добре підкреслює її струнке тіло. Але Кері цього виявилось замало. Тому вона вирішила показати усім і свої чималенькі груди, ледь втиснувши їх у костюм. Ба більше, знаменитість усіма можливими вбраннями підкреслює свої пишні форми, навіть на відпочинку, відзначає lux.fm.
Доповнила образ Мерая двома косичками, масивними окулярами та сережками. Виглядає американська поп-діва трошки дивно.
Під фото співачка розповіла, що вона відпочиває на човні та рахує дні до свого концерту у Вегасі.