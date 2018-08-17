У Британії зарізали зірку "Хвилини слави"

Симонн Керр була медсестрою і співала у складі хору B Positive, куди входять люди з серповидноклітинною анемію або їх рідні.

Зірку британської «Хвилини слави» («Британія шукає таланти») Симонн Керр зарізали у власному будинку в Лондоні,

Як повідомляє Mirror, жінка, яка виступала у фіналі останнього сезону британського шоу в цьому році, був знайдена з ножовим пораненням у себе вдома.

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Поліція затримала 40-річного Десмонда Сільву. 18 серпня Сільва постане перед судом. Ким він доводиться 31-річній жінці і чому перебував у неї вдома, невідомо.

Симонн Керр була медсестрою і співала у складі хору B Positive, куди входять люди з серповидноклітинною анемію або їх рідні. У 2015 році ця хвороба забрала життя її сина.