Актор з фільму "Початок" Нолана розкрив таємницю фіналу

Виявляється, щоб зрозуміти кінцівку, треба звернути увагу не на вовчок, а на персонажа Кейна.

Актор Майкл Кейн, який знявся у фільмі «Початок», розповів, що насправді сталося у фіналі картини. Виявляється, щоб зрозуміти кінцівку, треба звернути увагу не на вовчок, а на персонажа Кейна.

Як передає Meduza, у фіналі головний герой Домінік Кобб у виконанні Леонардо ді Капріо запускає вовчок, за допомогою якого можна відрізнити реальність від сну. На останніх секундах камера наводиться на вовчок, але глядачам не показують, упав він чи ні, що нібито визначає реальність.

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Глядачі визнали таку кінцівку відкритою. Майкл Кейн, який зіграв у «Початку» Майлса, тестя Кобба, через вісім років після виходу фільму розповів, що спочатку сценарій його теж спантеличив.

«Я сказав [режисеру і сценаристу „Початку“ Крістоферу Нолану]: „Я не розумію, де тут сон, а де реальність“, — згадав Кейн. — А він відповів: „Ну, коли ти з'являєшся у сцені, це реальність“. Ось і все — якщо я там, це реальність; якщо ні — сон».

Майлс з'являється у фінальній сцені — він кличе дітей Кобба. Отже герой ді Капріо в реальності повернувся до своєї сім'ї, хоч глядачі не побачили падаючий вовчок.

Як повідомляв УНІАН, раніше режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон розповів, навіщо вбив героя Ді Капріо.