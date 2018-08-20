Вперше за 60 років: у КНДР пройшли зустрічі розділених сімей з півночі і півдня Кореї (фоторепортаж)

Близько 330 південнокорейців зустрілись зі своїми 185 родичами з Північної Кореї, яких не бачили десятки років.

Близько 90 сімей з Північної та Південної Кореї 20 серпня вперше за 60 років зустрілись після подій Корейської війни 1950-1953 роках, яка розділила кордоном десятки тисяч корейських сімей.

Офіційна церемонія відбулась на горі Кумканг у КНДР, неподалік демілітаризованої зони між обома Кореями, передає Reuters.

Зустріч, яка тривала близько 11 годин та на якій переважно були присутні люди похилого віку, стала першою за три роки після відповідних домовленостей лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном на спільному саміті в квітні.

Близько 330 південнокорейців зустрілись зі своїми 185 родичами з Північної Кореї, яких не бачили десятки років.

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Зустріч триватиме три дні, у четвер на гору прибудуть ще 88 сімей для зустрічі зі своїми зниклими родичами.

Розділення корейських сімей стало наслідком війни 1950-1953 років на півострові, внаслідок якої було дві країни – КНДР та Південна Корея були розділені кордоном, який вважається однією з найнебезпечніших зон у світі через велику концентрацію військових, техніки та мін. Більше 57 тисяч південнокорейців записались до програми воз’єднання сімей. Сеул неодноразово звертається із подібним проханням до керівництва КНДР, однак між країнами панують ворожі стосунки через загрози з боку ракетної та ядерної програми Північної Кореї.