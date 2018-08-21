"Не було бабла взагалі": зірка "Орла і решки" розповіла про бідне минуле

Івлєєва також розповіла, що свій перший мільйон вона заробила, ще не будучи блогером.

Одна з найбагатших блогерів російського Instagram і ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Анастасія Івлєєва розповіла про те, як вона жила до того, як стала популярною.

Зірка розповіла, що раніше вона працювала майстром манікюру і їй не вистачало грошей навіть на шоколадний батончик. Своєю історією вона поділилася в інтерв'ю "ВДудь".

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"Реально не було бабла взагалі. Ми з сестрою, вона теж працювала в салоні, зустрічаємося на обідній перерві, я кажу "Маш, у тебе є гроші?". А там до зарплати ніфіга немає... Я тільки починала і отримувала відсотки. Ось клієнт прийшов заплатив 500 рублів, і ти отримуєш, образно, полташку (50 рублів - УНІАН). Типу того, я вже не пам'ятаю, це були копійки... І ми зустрічаємося, вона така: "Ну от у мене 15 рублів"; я кажу: "Ну у мене там 14". І ось так ми збираємо, говоримо: "Що купимо? - Ну давай "снікерс". І пішли на обід собі "снікерс" купили, поїли", - розповіла Ивлеева.

Зараз тільки в Instagram блогер заробляє від 900 тисяч до 1,2 мільйонів рублів за один рекламний пост. На неї підписані понад 8,7 мільйона людей.

Публікація від НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 2 Лип 2018 в 8:51 PDT

При цьому зірка розповіла, що перший мільйон у своєму житті вона заробила не сама. Колись дівчина працювала хостес в одному з найдорожчих клубів Санкт-Петербурга. Там дівчина користувалася популярністю серед багатих чоловіків старшого віку. Однак стосунки, за її словами, вона з ними не заводила.

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Одного разу в клубі вона підійшла до чоловіка, який до неї "тепло ставився", і вони домовилися зустрітися, щоб обговорити її «бізнес-проект», який заключався у тому, щоб відкрити майстерню з ремонту взуття.

Бізнесмена вразило, що вона працює в клубі хостес, і чогось у житі прагне. На наступний день після їх розмови дівчині подзвонили в двері і дали згорток, проте там було не 300 тисяч рублів, як вони домовлялися, а мільйон.

Як повідомляв УНІАН, колеега Івлєєвої з передачі "Орел і решка" Антон Птушкін заявив, що покидає шоу і розповів, що стало причиною такого рішення.