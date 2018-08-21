Не приховували нічого: зірки вразили "голими" нарядами на премії MTV (фото)

18:00, 21 серпня 2018
Світ
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20 серпня у США пройшла церемонія вручення однієї з найпрестижніших музичних премій планети - MTV Video Music Awards 2018.

Статуетки за кращі композиції і музичні кліпи отримали Дженніфер Лопес, Аріана Гранде, Карді Бі, Рита Ора та інші.

Ювілейна 35-я церемонія стала рекордною за кількістю "голих" нарядів. Зірки демонстрували на червоній доріжці практично оголені бюсти, мірялися «п'ятою точкою»

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Теги: #премія MTV