Не приховували нічого: зірки вразили "голими" нарядами на премії MTV (фото)
18:00, 21 серпня 2018Світ
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Ювілейна 35-я церемонія стала рекордною за кількістю голих нарядів.
20 серпня у США пройшла церемонія вручення однієї з найпрестижніших музичних премій планети - MTV Video Music Awards 2018.
Статуетки за кращі композиції і музичні кліпи отримали Дженніфер Лопес, Аріана Гранде, Карді Бі, Рита Ора та інші.
Ювілейна 35-я церемонія стала рекордною за кількістю "голих" нарядів. Зірки демонстрували на червоній доріжці практично оголені бюсти, мірялися «п'ятою точкою»
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