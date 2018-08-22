Скандал з наркотиками: Ілон Маск видалив свій Instagram після звинувачень відомої співачки

Відома співачка звинуватила Ілона Маска у вживанні наркотиків. Глава Tesla після скандалу видалив сторінку в Instagram.

Мільярдер Ілон Маск, який очолює компанії SpaceX і Tesla, видалив сторінку в Instagram після скандалу.

Про це повідомив американський телеканал Fox News. За інформацією телеканалу, це сталося після того, як американська співачка Азилія Бенкс виступила в Instagram з серією звинувачень проти Маска.

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Побувавши в будинку підприємця в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), вона, зокрема, розповіла, що мільярдер вживає наркотики і, перебуваючи під їхнім впливом, залишає свої дописи в соцмережах, а його бізнес відчайдушно потребує інвесторів, пише vesti-ukr.com.

Бенкс приїхала додому до Маска, щоб попрацювати там над новою піснею разом з канадською виконавицею Клер Еліс Буше, відомої під псевдонімом Граймс. Остання, за даними ЗМІ, в романтичних стосунках з Маском.

Бенкс сильно розсердилася на Граймс і Маска, так як не застала їх в будинку і протягом довгого часу марно їх прочекала. Після цього вона кілька днів розміщувала в Instagram різні образи на їхню адресу, які зараз вже видалені. Коли Маска запитали про це в Twitter, він відповів, що акаунт у Instagram йому не подобався.