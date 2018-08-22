Сумна Алла: шанувальники "зловили" Пугачову без макіяжу під час вечері з Галкіним (фото)
16:28, 22 серпня 2018Світ
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На знімках співачка Алла Пугачова з'явилася без макіяжу і укладки.
Пугачова з Максимом Галкіним під час вечері / Дні.ру
Алла Пугачова поїхала в Юрмалу разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Шанувальники сфотографували зоряну пару за вечерею на відкритій терасі одного з ресторанів.
На знімках співачка з'явилася без макіяжу і укладки. А фанати відзначили, що Пугачова виглядає сумною, пишуть "Вести".
Зазначимо, днями Пугачова побувала на концерті Світлани Лободи, де здивувала всіх своїм вбранням – послухати колегу Пугачова прийшла в шкіряних міні-шортах.
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