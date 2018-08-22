Forbes назвав найбільш високооплачуваного актора в світі

Клуні заробив на продажі своєї компанії Casamigos Tequila, завдяки якій актор став багатшим на $233 млн.

Американський кіноактор Джордж Клуні очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів в світі за 2018 рік за версією Forbes. Рейтинг опублікований на сайті журналу.

Як зазначається, Клуні також заробив на продажі своєї компанії Casamigos Tequila, завдяки якій актор став багатшим на $233 млн.

Другу сходинку рейтингу із заробленими $124 млн зайняв Дуейн Джонсон. На третьому місці опинився Роберт Дауні — молодший ($81 млн). Найбільший дохід йому принесла роль у картині «Месники: Війна нескінченності».

Раніше журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних актрис в світі. Рейтинг очолила 33-річна Скарлетт Йоханссон, яка заробила за рік 40,5 млн доларів. Її доходи зросли в 4 рази завдяки ролі Чорної вдови у фільмі «Месники: Війна нескінченності» за коміксами Marvel.