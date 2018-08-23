Відомий режисер відмовився знімати фільм про Джеймса Бонда через "російського лиходія"

При цьому джерело газети заявив, що розбіжність у знімальній групі викликала кандидатура на роль головного лиходія.

Британський режисер Денні Бойл вирішив відмовитися від зйомок нової частини фільму про секретного агента Джеймса Бонда, так як не зміг домовитися про образ "російського лиходія".

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Згідно з чутками, повідомили у виданні, Бойл хотів зосередитися на актуальних політичних суперечностях між Британією і Росією, а також "сучасній холодній війні".

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При цьому джерело газети заявило, що розбіжність у знімальній групі викликала кандидатура на роль головного лиходія. Бойл посперечався з виконавцем ролі "агента 007" Деніелом Крейгом про те, чи варто розглядати 41-річного польського актора Томаша Кота на місце головного антагоніста фільму.