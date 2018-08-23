Шанувальники не впізнали відому співачку після коштовної підтяжки обличчя (фото)
18:05, 23 серпня 2018Світ
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Після підтяжки обличчя екс-солістка Spice Girls змінилася до невпізнання.
Мел Бі тепер зовсім не схожа на себе / Vox
Екс-учасниця популярної групи Spice Girls Мел Бі вразила змінами на обличчі. За повідомленням видання Daily Mail Мелані щойно прилетіла з Лондона, де проходила процедуру безопераційної підтяжки обличчя в престижній косметологічній клініці.
Вартість послуги - трохи більше п'яти тисяч доларів. Також співачка пройшла процедуру радіоліфтінга шкіри, в результаті якої відбувається посилена регенерація клітин шкіри і активізується вироблення колагену, пише ТСН.
Однак результат процедур неабияк вразив шанувальників артистки. Вони майже не впізнали свого кумира на останніх фотографіях.
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