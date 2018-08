Культовий гурт Interpol випустив кліп, у якому Крістен Стюарт поводить себе дуже погано (відео)

Зірка саги "Сутінки" бешкетує у відео: домагається чоловіків, запихає спагеті у рот одного з них та влаштовує повний хаос.

Американський рок-гурт Interpol випустив кліп на пісню If You Really Love Nothing ("Якщо ти дійсно нічого не любиш"). Головну роль у ньому виконала Крістен Стюарт - зірка саги "Сутінки" та фільмів Девіда Фінчера, Вуді Алена та Олів'є Ассаяса.

Кліп вийшов на YouTube-каналі Interpol. За сюжетом, дія відбувається у нічному клубі, де виступає Interpol. Паралельно Стюарт домагається чоловіків, запихає спагеті у рот одного з них, вривається на кухню, забруднює костюм незнайомця у талеті, влаштовує повний хаос та кидає свого супутника заради собачки.

Пісня If You Really Love Nothing увійде до шостого альбому групи, реліз якого заплановано на 24 серпня. Платівка дістала назву Marauder.

Як повідомляв УНІАН, раніше The Prodigy випустили кліп напередодні виходу нового альбому.