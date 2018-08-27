Кардашьян показала свої сексуальні форми на скелях (фото)

Кортні Кардашян відпочиває в Лос-Кабос, Мексика, і ділиться з фанами новими ефектними знімками.

На зірці купальник бузкового кольору від бренду Lani Kai вартістю 157 фунтів. Її фігура в цьому купальнику виглядає дуже сексуальною.

Кортні продемонструвала, як позує на скелях на тлі моря, а також стоячи під душем.