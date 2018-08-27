Кардашьян показала свої сексуальні форми на скелях (фото)
11:49, 27 серпня 2018Світ
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На зірці купальник бузкового кольору від бренду Lani Kai вартістю 157 фунтів. Її фігура в цьому купальнику виглядає дуже сексуальною.
Кардашьян посвітила сексуальними формами / Instagram
Кортні Кардашян відпочиває в Лос-Кабос, Мексика, і ділиться з фанами новими ефектними знімками.
На зірці купальник бузкового кольору від бренду Lani Kai вартістю 157 фунтів. Її фігура в цьому купальнику виглядає дуже сексуальною.
Кортні продемонструвала, як позує на скелях на тлі моря, а також стоячи під душем.
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