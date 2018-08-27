этот материал доступен на русском

Кардашьян показала свої сексуальні форми на скелях (фото)

11:49, 27 серпня 2018
Світ
1612 0
Кардашьян посвітила сексуальними формами / Instagram

На зірці купальник бузкового кольору від бренду Lani Kai вартістю 157 фунтів. Її фігура в цьому купальнику виглядає дуже сексуальною.

Кортні продемонструвала, як позує на скелях на тлі моря, а також стоячи під душем.

¿hablas español?

A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Кардашьян