Кім Кардашян імплантувала собі під шкіру фантастичне світне намисто

Kim Kardashian nunca passa despercebida, seja pelo seu look ou por alguma declaração polêmica. Mas dessa vez, Kim usou algo bastante inusitado, até mesmo para ela! Nesta segunda-feira, dia 27, a socialite postou em seus Stories alguns vídeos mostrando seu novo colar. Porém, o que chamou a atenção é que o colar parece ter sido implantado por baixo de sua pele. E mais! Ele pisca de acordo com os batimentos cardíacos de Kim. O acessório é temporário, e faz parte de uma experiência artística chamada de A. Human, fundada por Simon Huck. O que você achou do novo acessório de Kim? (📷:@ahuman)⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #kimkardashian #ahuman

