Зірка 90-х зізналася, що лікується від секс-залежності
11:55, 28 серпня 2018Світ
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Мел Бі після скандального розлучення з продюсером Стівеном Белафонте протягом шести місяців перебувала у депресії, яка вплинула на теперішній стан співачки.
Бел Бі лікується від алкоголізму і секс-залежності / East News
Екс-учасниця популярного гурту Spice Girls Мел Бі, яка нещодавно зробила підтяжку обличчя, наразі вирішила зайнятися і своїм здоров'ям.
Так, 43-річна співачка звернулася до британської клініки.
Зірка зізналася, що вирішила позбавитися від алкоголізму та секс-залежності, повідомляє ТСН.
Мел Бі після скандального розлучення з продюсером Стівеном Белафонте протягом шести місяців перебувала у депресії, яка вплинула на теперішній стан співачки.
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