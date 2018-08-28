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Зірка 90-х зізналася, що лікується від секс-залежності

11:55, 28 серпня 2018
Світ
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Бел Бі лікується від алкоголізму і секс-залежності / East News

Так, 43-річна співачка звернулася до британської клініки. 

Зірка зізналася, що вирішила позбавитися від алкоголізму та секс-залежності, повідомляє ТСН.

Мел Бі після скандального розлучення з продюсером Стівеном Белафонте протягом шести місяців перебувала у депресії, яка вплинула на теперішній стан співачки.

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Теги: #алкоголізм#зірки 90-х