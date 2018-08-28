Зірка 90-х зізналася, що лікується від секс-залежності

Екс-учасниця популярного гурту Spice Girls Мел Бі, яка нещодавно зробила підтяжку обличчя, наразі вирішила зайнятися і своїм здоров'ям.

Так, 43-річна співачка звернулася до британської клініки.

Зірка зізналася, що вирішила позбавитися від алкоголізму та секс-залежності, повідомляє ТСН.

Мел Бі після скандального розлучення з продюсером Стівеном Белафонте протягом шести місяців перебувала у депресії, яка вплинула на теперішній стан співачки.