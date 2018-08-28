Екс-агент ЦРУ зізнався у вбивстві Боба Марлі - ЗМІ

Агент заявив, що всередині подарованого Бобу Марлі кеда була голка з препаратом, що викликає рак.

Екс-агент Білл Окслі розповів на смертному одрі, що працював агентом ЦРУ і причетний до смерті знаменитого реггі-виконавця Боба Марлі.

Про це повідомив портал The Daily Star.

За словами 79-річного Окслі, він представився Бобу Марлі кореспондентом The New York Times, який хотів взяти у нього інтерв'ю. А потім вручив невеликий подарунок.

"Я вручив йому пару знаменитих кед фірми Converse, які повинні припасти йому за розміром. Коли він спробував приміряти взуття на праву ногу, він закричав: „Оууучч!“. Це був укол... В той момент я зрозумів, що він не жилець», — цитує слова Окслі видання.

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Окслі заявив, що всередині кеда була голка з препаратом, що викликає рак. За словами чоловіка, в ті роки по всім штатам пройшла хвиля загадкових смертей так званих контркультурних діячів: "Потрібна була жертва".

Всього з 1974 по 1985 рік американський уряд нібито організував вбивство ще 17 людей з ідеологічних мотивів. Окслі також розповів, що і після уколу підтримував зв'язок з Бобом Марлі, даючи йому поради щодо лікування раку.

Боб Марлі помер від онкології у віці 36 років в 1981 році. У 2014-му дослідники, проаналізувавши останки виконавця, прийшли до висновку, що він страждав від рідкісної форми раку, яка прогресує не під впливом сонця, а внаслідок інших причин.

Версії про вбивство Боба Марлі висловлювалися і раніше. З 1976 року співака, підтримуваного мільйонами шанувальників, намагалися переманити різні політичні партії, в тому числі Лейбористська партія Ямайки, курована США. Проте до кінця життя музикант залишався далеким від політики.