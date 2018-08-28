Вікторія Бекхем відмовилася від багатомільйонного гонорару за возз'єднання з групою Spice Girls

Навіть гонорар у розмірі 12 мільйонів фунтів стерлінгів, який отримає кожна з учасниць групи, якщо всі квитки будуть продані, не спокусили відомого дизайнера.

Популярна британська група Spice Girls, про возз'єднання якої нещодавно повідомила Мел Бі, в наступному році вирушає у гастрольний тур.

Проте, у 13-денному турі Великобританії дівчата виступлять у неповному складі.

Читайте такожЗірка 90-х зізналася, що лікується від секс-залежності

Як повідомляє видання The Sun, Вікторія Бекхем відмовилася від пропозиції возз'єднатися і подальших гастролей.

Навіть гонорар у розмірі 12 мільйонів фунтів стерлінгів, який отримає кожна з учасниць групи, якщо всі квитки будуть продані, не спокусили відомого дизайнера, пише ТСН.

Проте днями стало відомо, що Вікі відмовилася. Їй запропонували вигідніший контракт – участь у реаліті, де головною героїнею стане вона сама.

Проект буде присвячений жінці як дизайнеру. Глядачам покажуть закулісся модного бізнесу. Також в проект увійдуть моменти особистого життя сімейства Бекхемів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Мел Бі активно готується до туру.