Одкровення "екс-агента" ЦРУ про вбивство Боба Марлі виявилися фейком

Раніше "агент" заявив, що всередині кеда, який був подарований Бобу Марлі, перебувала голка з препаратом, що викликає рак.

Інформація про те, як Білл Окслі, колишній агент американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ), убив Боба Марлі виявилася фейком.

Перевірка цього факту на каналі 4.com показує, що це підроблені новини. Вперше новина була вперше опублікована на YourNewsWire.com .

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Наголошується, що це один з найбільш сумно відомих веб-сайтів Fake News. Наприклад, раніше він поширював чутки про те, що Хілларі Клінтон була пов'язана з бандою педофілів. Іншого разу він стверджував, що влада США планувала вбити Дональда Трампа.

Сайт зареєстрований на колишнього продюсера Бі-бі-сі, який продовжив роботу на веб-сайті теорії змови Девіда Іке, який вважає, що світ контролюється хижими ящірками, які вимагають людських жертвоприношень.

Стаття про Боба Марлі була написана Бакстером Дмитром, чиї інші статті включають фальшиві заяви про те, що ФБР ретельно видалило докази зі стрілянини в Лас-Вегасі, Папа вважає, що Ісус перетворився в сатану, і що Брітні Спірс зізналася, що втекла від ілюмінатів .

Нагадаємо, у статті "агент" заявив, що всередині кеда, який був подарований Бобу Марлі, перебувала голка з препаратом, що викликає рак.