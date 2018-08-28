Журналісти дізналися, чому людей з різним кольором очей у Голлівуді найбільше (відео)

Психолог Тетяна Ларіна каже, що якщо у людини різні очі, вона вже привертає до себе увагу за рахунок того що одне око голубе а інше каре.

Про людей з різним кольором очей кажуть, що у них дві душі. Раніше вважалося, що люди з очима різного кольору – це діти диявола. Сьогодні ми вже знаємо, що це звичайна гетерохромія.

Міла Куніс і Девід Боуї ще кілька століть тому могли б опинитися на відьомському вогнищі.

Журналісти намагалися дізнатися, чому людей з такою особливістю так багато в Голівуді. Така особливість додає людям загадковості - їхній погляд привертає до себе увагу.

Психолог Тетяна Ларіна каже, що якщо у людини різні очі, вона вже привертає до себе увагу за рахунок того що одне око голубе а інше каре. Низка акторів привертають до себе увагу з допомогою такої особливості.