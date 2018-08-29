Відомий музикант таємно одружився з однокласницею (фото)
12:36, 29 серпня 2018Світ
1228 0
Такої відповіді журналіст не очікував, і з натхненням взявся вітати британську зірку. Він також поцікавився, чому Ширан провів таємну церемонію.
REUTERS
Британський виконавець Ед Ширан в недавньому інтерв'ю зізнався, що таємно одружився.
Обраницею співака стала його колишня однокласниця - хокеїстка Черрі Сіборн. Журналіст видання Access запитав Еда Ширана, чи варто очікувати найближчим час весільного торжества. У відповідь співак почервонів і показав на своєму пальці обручку.
Читайте також57-річний Марадона одружується на 28-річній коханій
Такої відповіді журналіст не очікував, і з натхненням взявся вітати британську зірку. Він також поцікавився, чому Ширан провів таємну церемонію.
"Ну, я в принципі ніколи нічого не роблю напоказ", - заявив артист.
На сторінці дружини музиканта в Instagram багато спільних фото.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter