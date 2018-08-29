Відомий музикант таємно одружився з однокласницею (фото)

Такої відповіді журналіст не очікував, і з натхненням взявся вітати британську зірку. Він також поцікавився, чому Ширан провів таємну церемонію.

Британський виконавець Ед Ширан в недавньому інтерв'ю зізнався, що таємно одружився.

Обраницею співака стала його колишня однокласниця - хокеїстка Черрі Сіборн. Журналіст видання Access запитав Еда Ширана, чи варто очікувати найближчим час весільного торжества. У відповідь співак почервонів і показав на своєму пальці обручку.

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Такої відповіді журналіст не очікував, і з натхненням взявся вітати британську зірку. Він також поцікавився, чому Ширан провів таємну церемонію.

"Ну, я в принципі ніколи нічого не роблю напоказ", - заявив артист.

На сторінці дружини музиканта в Instagram багато спільних фото.