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Леді Гага в одних колготках розбурхала мережу (фото)

16:03, 29 серпня 2018
Світ
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Леді Гага / REUTERS

Знаменита американська співачка Леді Гага завжди любила епатувати публіку. Вбрання зірки, в яких вона з'являлася на червоній доріжці, завжди викликали хвилю обговорення, а іноді і критики.

Цього разу Леді Гага опублікувала на своїй сторінці кілька "оголених" фото. На деяких знімках співачка позує повністю оголеною, на ще одному фото вона відображена в бюстгальтері тілесного кольору.

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Теги: #Леді Гага