Леді Гага в одних колготках розбурхала мережу (фото)

На деяких знімках співачка позує повністю оголеною, на ще одному фото вона відображена в бюстгальтері тілесного кольору.

Знаменита американська співачка Леді Гага завжди любила епатувати публіку. Вбрання зірки, в яких вона з'являлася на червоній доріжці, завжди викликали хвилю обговорення, а іноді і критики.

Цього разу Леді Гага опублікувала на своїй сторінці кілька "оголених" фото. На деяких знімках співачка позує повністю оголеною, на ще одному фото вона відображена в бюстгальтері тілесного кольору.