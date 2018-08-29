Леді Гага в одних колготках розбурхала мережу (фото)
16:03, 29 серпня 2018Світ
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На деяких знімках співачка позує повністю оголеною, на ще одному фото вона відображена в бюстгальтері тілесного кольору.
Леді Гага / REUTERS
Знаменита американська співачка Леді Гага завжди любила епатувати публіку. Вбрання зірки, в яких вона з'являлася на червоній доріжці, завжди викликали хвилю обговорення, а іноді і критики.
Цього разу Леді Гага опублікувала на своїй сторінці кілька "оголених" фото. На деяких знімках співачка позує повністю оголеною, на ще одному фото вона відображена в бюстгальтері тілесного кольору.
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